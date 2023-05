Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

„Tiere im Krieg“ heißt die am Freitag eröffnete Ausstellung auf dem Gelände der Tierauffangstation bei Maßweiler. Genauer gesagt: unter dem Gelände. Die Exponate sind in der unterirdischen Stollenanlage untergebracht. Erzählt wird das oft grausame Schicksal von Tieren in Kriegszeiten, aber auch die Geschichte des Geländes und der Anlage, deren Wurzeln bis in die Nazizeit zurückgehen.

„The Cave“ – zu deutsch: Die Höhle – steht in dicken Lettern über dem Eingang zur Bunkeranlage. „Cavemen“, also Höhlenmenschen,