Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Thorsten Grasse, derzeit noch Pfarrer in Wilgartswiesen, wird zum 1. März neuer Pfarrer in Lambsborn. Der 36-Jährige betreut dann die rund 1100 Protestanten in Lambsborn und Bechhofen. Die Pfarrstellen in Contwig/Stambach ist noch unbesetzt. Der Zweibrücker Dekan Peter Butz hofft, dass sich im Frühjahr die Nachfolge von Pfarrerin Silke Gundacker, die nach Rieschweiler wechselte, regeln lässt.

Im Sommer war Pfarrer Martin Lenz nach mehr als 20 Jahren in Lambsborn verabschiedet worden. Er trat eine Stelle in Weisenheim am Sand an. Die Nachfolge ist jetzt geregelt: Zum 1. März tritt