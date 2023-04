In den Räumen der ehemaligen Filiale der VR-Bank Südwestpfalz in der Hauptstraße 3a hat Florian Meyer seine Physiotherapiepraxis Physio Valeo eröffnet.

Vor fünf Jahren gründete der selbstständige Physiotherapeut seine Praxis in Kirkel, wo er damals noch wohnte. Seit drei Jahren wohnt er mit seiner Frau Katharina, die sich um das Büro kümmert, nun in Hornbach und ist seit Anfang April jetzt auch beruflich hier zu Hause. Die 140 Quadratmeter großen Räumlichkeiten unterhalb der Stadtmauer seien ideal geeignet, sagte er gegenüber der RHEINPFALZ.

Vier Behandlungszimmer haben nach der Renovierung und kleineren Umbauten seit November jetzt Platz gefunden. Während der Renovierung, so erzählt Meyer, seien immer wieder Menschen in den Vorraum gekommen und hätten nach dem ehemaligen Geldausgabeautomaten der VR-Bank gesucht. Der ist aber mit der Schließung der Filiale an den Standort der Kreissparkasse am Kreisel verlegt worden, den beide Kreditinstitute gemeinsam nutzen. „Und wir wurden auch schon gefragt, ob man bei uns Geld abheben kann“, sagte Physiotherapeutin Jessica Jost.

Derzeit arbeiten mit Inhaber Florian Meyer drei Therapeuten bei Physio Valeo, ab Oktober kommt eine vierte Therapeutin nach ihrer Elternzeit dazu. Bereits in Kirkel habe er, so Meyer, Patienten aus Zweibrücken und Blieskastel behandelt, die ihm beim Standortwechsel treu geblieben seien. Neben klassischer Physiotherapie bietet die Praxis auch Massage, Laser- und Stoßwellentherapie, Faszien- und Schmerztherapie.