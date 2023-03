Um ein halbes Jahr musste die Althornbacher Theatergruppe Storcheschnäbbel ihr Stück verschieben. Jetzt muss sie sogar eine dritte Aufführung geben.

„Weil die Nachfrage weiterging, haben wir uns entschlossen, am 19. März einen dritten Termin anzubieten“, sagt Petra Mohring, Gründungsmitglied und „Mutter der Kompanie“. Das Stück „Neurosige Zeiten“ von Winnie Abel war bereits für November geplant. Doch Urlaub und Krankheit hatten die Aufführung damals verhindert. So entschieden sich die Laiendarsteller bereits im Oktober, die Vorstellungen in der Hornbacher Pirminiushalle um ein halbes Jahr zu verschieben.

„Das Stück lebt komplett von Mimik und Gestik. Wir wollen abliefern, wenn der Vorhang aufgeht, und wir mussten uns damals eingestehen, dass wir einfach noch nicht so weit sind“, berichtet Petra Mohring, warum die Premiere fast um ein halbes Jahr verschoben wurde. Seit einigen Jahren spielen die Storcheschnäbbel mit Headset-Mikrofonen, damit sie in der Pirminiushalle überall gut verstanden werden. Neben altbewährten Theaterschauspielern stehen dieses Jahr auch Neuzugänge auf der Bühne.

Info

Am Samstag, 11. März, ist Premiere, die zweite Aufführung folgt am Samstag, 18. März. Beide sind ausverkauft. Karten gibt es nur noch für die Zusatzvorstellung am Sonntag, 19. März, 16 Uhr, ebenfalls in der Hornbacher Pirminiushalle. Die Karten kosten zehn Euro für Erwachsene und sieben Euro für Kinder unter 15 Jahren. Vorverkauf bei Allianz Ziemerle in Althornbach sowie im Hornbacher Allerlei.