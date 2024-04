„Räubergeschichten“ heißt das Theaterstück, das die Kindertheatergruppe der Althornbacher Storcheschnäbbel am Sonntag, 5. Mai, in der Hornbacher Pirminiushalle aufführt. Seit Mitte März proben die zehn Hornbacher Grundschüler, die auf der Bühne stehen werden.

„Ich wollte immer etwas mit Kindern machen“, verrät Petra Utzinger, die sozusagen die Mutter der Kompanie bei den Althornbacher Storcheschnäbbeln ist. Sie ist Gründungsmitglied, Organisatorin, seit 23 Jahren Stücke-Aussucherin bei den Erwachsenen und hat schon sehr oft auf der Bühne gestanden. Seit knapp fünf Jahren gibt es eine Kindergruppe, die Theater spielt. Vor der Corona-Pandemie gab es schon einmal einen Auftritt einer Kindertheatergruppe. „Die sind jetzt alle schon im Teenie-Alter“, sagt Utzinger. Während der Pandemie war ein zweites Stück vorgesehen. Das musste laut Utzinger jedoch nach der zweiten Probe abgebrochen werden, weil sich damals die Vorschriften bezüglich Zusammenkünften wieder verschärft hatten. Jetzt folgt also der dritte Anlauf. Und der ist kurz. „Nach der dritten Probe konnten die Kinder ihren Text“, berichtet die Theatergruppenleiterin, nachdem sie mit einer Mutter die aktuellen Schminktipps für die Räuber im Stück besprochen hat.

Dreckig sollen die Gesichter der Räuber sein. „Öl ins Gesicht schmieren“, meint ein Kinderschauspieler. „Wasch’ dich einfach ein paar Tage nicht“, sagt die Mutter schließlich zu ihrem blonden Räuber-Sohn. Der lacht.

Ein orientierungsloser Räuber

Was erwartet die Zuschauer am Sonntag? Räuber Guckiduck, gespielt von Daniel Beutner, verirrt sich ständig. Die Geschwister Babette und Claudine, gespielt von Lisa und Vera Vetter, haben sich aufgemacht in den Hornbacher Räuberwald, weil sie unbedingt einen echten Räuber kennenlernen wollen. Auf dem Weg treffen sie einen schlauen Fuchs (Lena Zwezich) und eine dumme Gans (Anna Heller) sowie den klugen Raben (Jannis Rücker) und den Angsthasen (Alea Melunović). Helena Paltz als gute Fee Klingelei hilft den Geschwistern, eine Lösung für des Räubers Orientierungsprobleme zu finden – ebenso Räuber Muckimack (Anton Lang) und die Räubertochter Klickilack (Leni Schery).

Während die Kinder ihrem Auftritt entgegenfiebern, haben die erwachsenen Storcheschnäbbel ihren Auftritt verschoben – von November in den Januar. „Im Herbst spielen viele Theater. Ich denke, im Januar ist für uns besser und wir bleiben dabei“, begründet Petra Utzinger den Terminwechsel der Großen.

Rund eine Stunde

Der Zweiakter, der von Kindern im Alter von acht bis zehn Jahren aus Althornbach, Hornbach, Großsteinhausen und Dietrichingen aufgeführt wird, dauert laut Utzinger rund eine Stunde mit Pause. Sie hofft auf viele Zuschauer – wie bei der ersten Aufführung vor einigen Jahren. Damals waren 200 Besucher gekommen, um den Theaternachwuchs zu sehen. Einlass ist am Sonntag um 15 Uhr. Um 16 Uhr geht es los. Karten gibt es im Vorverkauf beim Allianz-Büro von Klaus-Dieter Ziemerle in Althornbach sowie im Hornbacher Allerlei. Erwachsene zahlen acht Euro, für Kinder ab drei Jahren werden sechs Euro fällig.