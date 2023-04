Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Die Deutsche Bahn investiert sieben Millionen Euro in moderne Technik auf der Queichtalstrecke zwischen Landau und Pirmasens. Für den finalen Akt müssen Zugreisende in dieser Woche auf Ersatzbusse umsteigen.

Seit Mittwoch ist die Bahnstrecke gesperrt. Noch bis Sonntag müssen Pendler, Schüler, Wanderer und Co. in Busse umsteigen und längere Fahrwege in Kauf nehmen. Aber danach soll’s rund