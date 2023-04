Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Es ist eine nicht alltägliche Baustelle, die in diesen Tagen ihre finale Phase erlebt. An der Queichtalbahnstrecke zwischen Wilgartswiesen und Hauenstein, am sogenannten „Bachschneider“, lässt die Deutsche Bahn eine Eisenbahnüberführung erneuern. Nach Angaben der Deutschen Bahn ein Projekt für rund 2,5 Millionen Euro.

Seit April war an der großflächigen und weiträumig abgesperrten Baustelle gearbeitet worden. Das neue Brückenbauwerk – 22 Meter lang und vom Fundament bis zur