Erstmals seit Jahren feierten die Schmitshauser ohne Guggemusik Kerb. Stattdessen zog die Straußjugend lautstark durchs Dorf, um für Kerb und Kerweredd zu werben.

Diese wurde von Nadja Seul und Sarah Klein am Sonntag am Dorfgemeinschaftshaus gehalten. Weil die Straußjugend drei Jahre Zeit hatte, Vorkommnisse zu sammeln, fiel die Rede umfangreich aus. Die neuen Straußbuben wurden vorgestellt, ebenso der neue Schmitshauser Internet-Star „Ossi0815“, auch „Jü“ genannt, der für seine Honigkerzen bekannt ist. „Bautzner Senf, Banane, Pfeffi un Lauch, das is alles was de Jü fer sei Farmville-Imperium brauch. E Sex-Hotline dud de Jürgen ah noch nebebei illegal betreibe, der hat gar ke Zeit meh, seim Tannilein se schreibe. Also wunnern eich net, wenn de Jü do steht mit sei’m Headset un lacht, unner 32-16-8 herrscht halt Konjunktur die ganze Nacht“, reimten die Straußbuben über ihr Mitglied, den Baggerfahrer Jürgen.

Auch Hans-Erich Henkes, Vater des Rosengärtchens, wurde angesprochen: „Im Name vun de Straußjugend duds uns lääd, dass mir noch ned die Rose häckle ware. Mir ware uns do ibba die Konsequenze, dass mir do schaffe misse, noch net so ganz im Klare. Mir verspreche das jetzt hoch un heilich, dass ma es näkschd Mol insatzbereit sin.“