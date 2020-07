Der Contwiger Gemeinderat befasst sich in seiner Sitzung am Mittwochabend – ab 19.30 Uhr im Rathaus – mit dem Ausbau der Frühlingstraße und der Tränkgasse. Nach einer Anliegerversammlung am 30. Juni sollen die Pläne dazu auch heute im Rat vorgestellt werden. Vergeben wurde der Auftrag bereits an die Firma Staab aus Schmitshausen. Losgehen soll es am Montag, 3. August. Außerdem wird sich der Gemeinderat heute mit Reparaturarbeiten für den Radweg und der Reparatur weiterer Gemeindestraßen befassen.