Noch vor Silvester dieses Jahres muss der Ausbau der Contwiger Felsackerstraße beginnen. Laut Bürgermeister Nadine Brinette haut das noch hin. Der Ausbau hatte sich verschoben, weil nicht klar war, wann die Grundschule ausgebaut wird.

Jetzt, da laut Brinette klar ist, dass der Ausbau der Grundschule so schnell nicht beginnen wird und demnach nicht in Konkurrenz mit dem Straßenausbau stehen wird, soll der Ausbau der Felsackerstraße noch 2021 starten. Bis Ende des Jahres muss zumindest die Baustelle eingerichtet sein, ansonsten gibt es Probleme mit den bereits zugesicherten Fördergelder. Als Alternative hätte der Rat auch entscheiden können, dass die Straße vorerst nicht ausgebaut wird. Dass bei einem späteren Ausbauprogramm dann aber die Fördergelder geflossen wären, sei laut Brinette nicht garantiert. Zumal es in Sachen Förderungen seit der Flutkatastrophe im Ahrtal ohnehin schwierig sei.

Straße soll auch Laster aushalten

Die Straße soll in einer größeren Ausbaustärke als geplant saniert werden. Wenn die Grundschule später ausgebaut wird und dann tagtäglich mehrere Laster darüber fahren, soll die Straße nicht direkt wieder kaputtgefahren werden. Zudem soll ein Bürgersteig für die Grundschulkinder gebaut werden, damit diese darüber auch in die Schule laufen können.