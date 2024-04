Contwigs Finanzlage ist gut, sagt Bürgermeisterin Nadine Brinette. Im neuen Haushaltsplan stehen viele Investitionen, manches Projekt läuft bereits.

„Es ist genug Geld da“, freut sich Brinette mit Blick auf die Contwiger Dorf-Finanzen. Das erste Abrechnungsviertel vom Zweckverband Entwicklungsgebiet Flughafen (ZEF) sehe gut aus. „Da sind wir mit den Gewerbesteuereinnahmen super gestellt. Das sieht auch im kommenden Abrechnungszeitraum so aus, vielleicht wird der sogar noch ein bisschen besser.“ Ebenso ausgeglichen ist der Liquiditätshaushalt, also das Konto, von dem die täglichen Rechnungen im Dorf bezahlt werden. Steuererhöhungen sind somit vorerst im Dorf nicht geplant.

Bei den Investitionen sind die größten Posten der Brückenneubau am Sportplatz Stambach, der Ausbau von Bogenstraße und Storchengasse, der neue Spielplatz hinterm Rathaus sowie die Sanierung von Dorfbrunnen, Freizeitgebiet und Waschplatz. Bereits am Laufen ist der Bau der neuen Parkplätze in der Gutenbrunnenstraße. Für Brinette ein wichtiges Anliegen: der Ausbau der Gehwege in der Landauer Straße. „Der soll jetzt endlich angegangen werden.“

Schon jetzt steht fest, dass im Mai über das neue Straßenausbauprogramm in Contwig und Stambach diskutiert wird, erst im Bauausschuss, dann im Gemeinderat. Das neue Programm soll bis 2030 andauern.