Wenn in der zweiten Jahreshälfte die Straße nach Oberauerbach für gut sechs Wochen ausgebaut wird, soll Contwig einen Anteil von 14.000 Euro zahlen. Dem stimmte der Gemeinderat am Mittwochabend einstimmig zu.

Eigentlich zahlt der Kreis den Ausbau der Straße nach Oberauerbach. Contwig muss laut der ersten Beigeordneten Margit Ernst nur einen Beitrag zahlen, weil damit ein Stück des Feldwegs oberhalb des Ortsausgangs mit asphaltiert wird. Laut Ernst eine sinnvolle Sache, weil bei Regen immer der Schotter vom Weg auf die Landstraße gespült wird. Eine neue ausgebaute Straße ginge dadurch viel schneller wieder kaputt. Der Landesbetrieb Mobilität hatte bei einem Ortstermin vor drei Wochen auf die mangelhafte Oberflächenentwässerung hingewiesen und angeboten, innerhalb der Ortsdurchfahrt bis zur Schachenstraße, die Bankette zu erneuern. Wann die Straße ausgebaut wird, steht noch nicht fest, ins Auge gefasst ist die zweite Jahreshälfte.

David Betz (SPD) regte an, am Parkplatz gen Feldweg einen Spender mit Hundekot-Beuteln aufzustellen. „Da gehen ja schon viele Leute mit ihren Hunden spazieren“, so Betz.