Zum Ende des Schuljahres 2019/2020 hat die stellvertretende Schulleiterin Dagmar Frank die IGS Contwig verlassen, um Schulleiterin in Landstuhl zu werden. Ihre Nachfolge ist noch offen. Wie Eveline Dziendziol, Pressesprecherin der Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion in Trier, informiert, ist „das Besetzungsverfahren in Bearbeitung“. Zwei Personen hätten sich auf die Stelle beworben, eine davon habe ihre Bewerbung aber wieder zurückgezogen. Wie Dziendziol betonte, soll „die Stelle so bald als möglich wiederbesetzt werden“.

Dagmar Frank ist gebürtige Zweibrückerin. Sie hatte in Saarbrücken Englisch und Französisch studiert und 19 Jahre lang an Gymnasien in Dahn, Pirmasens und Zweibrücken unterrichtet, bevor sie 2009 nach Contwig wechselte, als aus der Regionalschule eine IGS wurde. 2012 wurde sie dort stellvertretende Schulleiterin. Als sie 2019 erfuhr, dass die Stelle der Schulleitung an der IGS Landstuhl vakant wird, bewarb sie sich auf die Nachfolge. „Das ist für mich die Chance, noch einen weiteren Schritt zu gehen und mehr Verantwortung zu übernehmen. Darauf freue ich mich“, erzählte sie im August im Gespräch mit der RHEINPFALZ.