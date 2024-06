„Ein Glücksfall“ sei die Aufnahme des Krankenhausareals in Rodalben in das städtebauliche Entwicklungskonzept, hat Städteplanerin Julia Biwer vom BBP Planungsbüro im Stadtrat gesagt. Was bedeutet das für das Krankenhaus und für die Stadt? DIE RHEINPFALZ hat nachgehakt: beim Stadtbürgermeister, bei Fraktionsvorsitzenden sowie beim vorerst ausgebremsten Ersteller einer Machbarkeitsstudie.

Seit den Anfängen der jetzt zweiten städtebaulichen Sanierung in Rodalben