Am Spendenlauf Wings For Life Worldrun der Schmitshauser Feuerwehr haben am Sonntag rund 50 Läufer teilgenommen.

Bereits im vergangenen Jahr hat die Feuerwehr die Teilnahme an diesem Lauf-Event organisiert, das zeitgleich an vielen Orten auf der Welt stattfindet, um Spenden für die Rückenmarkforschung zu sammeln. Feuerwehrmann Thomas Groß ist seit seiner Jugend aktiv. Mit zehn Jahren trat er gesund in die Jugendfeuerwehr Schmitshausen ein, rannte, löschte, übte wie alle anderen. Doch er leidet an einer Rückenmarks-Rückbildung, die ihn zuerst nur körperlich einschränkte. Die Feuerwehr wollte Geld sammeln für die Forschung in diesem Bereich. Wie viel Geld diesmal zusammengekommen ist, steht noch nicht fest. Thomas Groß nahm im Rollstuhl teil – geschoben von seiner Mutter. Die längste Strecke über den Rundkurs durch die Gemeinde legte Ralph Westrich mit 26,69 Kilometern zurück. Zweiter wurde Daniel Börtzler mit 21,56 vor dem Drittplatzierten Peter Lothschütz mit 18,34 Kilometern.