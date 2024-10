Eine Spende von insgesamt 11.100 Euro konnten die Organisatoren des ersten Spendenlaufs im Gerstelpark der Stadt übergeben. Gelaufen wurde für ein Rollstuhlkarussell, das es Kindern auch mit einem Rollstuhl ermöglicht, mitzufahren.

Am Mittwoch, 19. Juli, waren 250 Läufer beim ersten Spendenlauf im Gerstelpark am Start gewesen. Umrahmt wurde der Lauf mit einem Fest im Park, zu dem nahezu 1000 Besucher gekommen waren. „Das Karussell wurde bereits bei Spielgeräte Seibel in Hinterweidenthal in Auftrag gegeben“, informierte Mitorganisator Manuel Schwamm über das geplante Rollstuhlkarussell. Mit dem Aufstellen müsse man aber abwarten, was mit dem Gerstelpark passiert. Die Stadt hat eine Umgestaltung beschlossen und wartet auf die Bewilligung der Zuschüsse, ohne die eine Neugestaltung des Parks nicht finanziert werden kann. Sollte es keine Zuschüsse geben, wird das Karussell in den Bestand integriert.

Organisiert wurde der Lauf von mehreren Vereinen: Party Team Dahner Felsenland, Dahn hilft!, Geselligkeitsverein Dahn, Förderkreis Freiwillige Feuerwehr Dahn, Kultur- und Sportförderung Dahner Felsenland und der Stadt. Am Tag selbst mitgewirkt haben außerdem die beiden Kindertagesstätten, Praxis Lilo-Energiewelt, die Jugendfeuerwehr Dahn und der Deutsche Rote Kreuz (DRK) Ortsverband Dahn.

Die Moderation lag in den bewährten Händen von Oliver Betzer, musikalisch waren DJ Flying und Michael Zobeley am Start. Für die Zeitmessung zeichnete sich Matthias Burkhard verantwortlich. Nachdem der Lauf so gut angenommen wurde, können sich die Organisatoren durchaus vorstellen, die Veranstaltung zu wiederholen.