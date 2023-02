Über 250 Besucher freute sich am Donnerstagabend in der Contwiger Turn- und Festhalle der Kulturverein Kontrastbühne. Diese Zahl erreichte der Verein aus dem Stand heraus bei seinem ersten Contwiger Speckball. Fast ausschließlich kostümiert, teilweise sehr phantasievoll, kamen die Besucher in die Halle, wo die Band Celebrate Music 4 U Partymusik spielte. „Eigentlich hatte meine Frau Steffi die Idee zum Contwiger Speckball. Sie hat gesagt, es gibt am Donnerstag nichts, wo man hingehen kann, dann haben wir einfach selbst was organisiert“, erklärt Hauptorganisator Thorsten Mehlhorn, der demnächst auch neuer Pächter der Hallengaststätte ist. 25 Helfer kümmerten sich bis tief in die Nacht um durstige und hungrige Besucher des Premieren-Speckballs. Insgesamt zeigte sich Mehlhorn zufrieden. Der Vorverkauf sei eher zäh gelaufen, aber der Andrang an der Abendkasse habe einiges wieder rausgerissen.