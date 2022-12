Die Ökumenische Sozialstation Zweibrücken-Land/Thaleischweiler-Fröschen hat sich in diesem Jahr etwas Besonderes ausgedacht, um ihre Patienten und Kunden in der Adventszeit zu überraschen.

Analog zu den Wünschebäumen, die seit Jahren bereits in Seniorenheimen eingezogen sind, sammelt die Sozialstation in Battweiler in diesem Jahr „Licht in unserer Welt“. Während viele Menschen sich nach Ruhe und Besinnlichkeit im Kreise der Familie sehnen, sind nicht wenige der über 320 Patienten und Patientinnen, welche pflegerisch oder hauswirtschaftlich von der Sozialstation betreut werden, an Weihnachten alleine und einsam. „Gerade in dieser Zeit wollen wir ein Licht, ein Lächeln, ein liebes Wort und ein wenig Wärme weitergeben“, sagt Pflegedienstleiterin Petra Mohring. Daher ruft die Sozialstation Kinder und Erwachsene und alle Schulen der Region auf, ihr Briefe mit lieben Worten, einer Geschichte, Gedichten oder einfach nur guten Wünschen zukommen zu lassen, welche dann an die Patienten weitergegeben werden.

„Petra Mohring hatte die Idee und unser Personal war sofort Feuer und Flamme dafür. Denn unsere insgesamt 40 Außendienstmitarbeiter bekommen ja täglich mit, wie sich viele Menschen auf ihre Hausbesuche freuen, weil sie sonst kaum Kontakte haben“, sagt Frank Jüllig, Geschäftsführer der Sozialstation. Die ist zuständig für die Regionen der Verbandsgemeinde Zweibrücken-Land und das Gebiet der ehemaligen Verbandsgemeinde Thaleischweiler-Fröschen. Alle Mitarbeiter freuen sich über die kleinen Aufmerksamkeiten, mit denen sie ihren Schützlingen ein Lächeln ins Gesicht zaubern können. „Besonders freuen wir uns natürlich auf Nachrichten von Kindern. Und vielleicht entstehen so ja auch Freundschaften“, erklärt Petra Mohring.

Info

Briefe können unkompliziert in der Sozialstation in Battweiler in die aufgestellte Wünschebox geworfen werden, die Außendienstmitarbeiter nehmen auch gerne welche an und mit. Oder man kann sie einfach per Post schicken an die Ökumenische Sozialstation Thaleischweiler-Fröschen/ZW-Land, Hauptstraße 15 in 66484 Battweiler. Der ambulante Pflegedienst hofft, dass genügend Teilnehmer mit Herz mitmachen und so für jeden der rund 320 Patienten zuhause ein kleines Lichtlein aufgeht.