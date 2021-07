In den Sommerferien wird im Landkreis Südwestpfalz erneut die kostenlose Sommerschule angeboten, auch an der IGS Contwig und der IGS Thaleischweiler-Fröschen. Ab Montag kann man sich im Internet anmelden.

Die Sommerschule läuft in den letzten beiden Wochen der Sommerferien, vom 16. bis 20. August und vom 23. bis 27. August, jeweils drei Stunden täglich, von 9 bis 12 Uhr. Wenn Plätze frei sind, können Kinder auch über zwei Wochen hinweg teilnehmen. Angeboten wird Nachhilfe in Deutsch und Mathematik für Kinder der Klassenstufen 5 bis 9. Für Kinder im Grundschulalter bietet das Kreisjugendamt darüber hinaus ein Programm an.

Wegen der Schulferien verkehren im Zeitraum der Sommerschule keine Schulbusse. Der Weg von und zur Sommerschule muss laut Kreisverwaltung selbst organisiert werden.

Betreut werden die Kinder von Ehrenamtlichen mit pädagogischer Erfahrung, die vor Antritt des Ehrenamts ein erweitertes polizeiliches Führungszeugnis vorgelegt haben. Konkret engagieren sich aktive wie pensionierte Lehrkräfte, Lehramtsstudierende oder Fachkräfte in betreuenden Grundschulen, sowie unterstützend Abiturienten und Abiturientinnen. Sie werden entsprechend vorbereitet und erhalten Lernmaterialien vom Land.

Anmeldung

Anmelden kann man sich von Montag, 8 Uhr, bis 12. August, 20 Uhr, im Internet unter lksuedwestpfalz.feripro.de. Dort findet man auch weitere Angebote des Kreisjugendamtes.