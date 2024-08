„Sommerfest“ nennen die ausrichtenden Sportfreunde Walshausen das Walshauser Dorffest, das sie auf dem Parkplatz hinter dem Dorfgemeinschaftshaus begehen. So auch am Samstagabend. Bei Musik feierten die Besucher, ließen sich die Gerichte und Getränke schmecken und genossen bei Sommerwetter das Beisammensein. Eine Familie aus Kleinsteinhausen kam mit dem Wohnmobil direkt aus Schweden und fuhr nicht nach Hause, sondern zum Sommerfest. Statt Elchburger gab es dort Walsburger, griechisches Gyros und deutsche Bratwurst zur Stärkung. Stefan Sprau, Vorsitzender der Sportfreunde, erinnert an die Anfänge in der Ortsmitte am Brunnen. „Da mussten wir immer alles hinschleppen von hier aus, der Aufwand war einfach zu groß“, begründet er, warum das Fest seit 2015 am Dorfgemeinschaftshaus stattfindet. 30 Helfer kümmerten sich in Schichten um die Besucher. Das Sommerfest steigt seit Jahren samstagabends. Sprau will ein zweitägiges Sommerfest in Zukunft aber nicht ausschließen.