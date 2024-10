OBERSIMTEN. Der Dorfplatz ist derzeit wenig ansehnlich. Das soll sich ändern. Er soll aufgewertet werden, und zwar als ehrenamtliches Bürgerprojekt.

Ratsmitglied André Jankwitz, im Hauptberuf Amtsleiter des Garten- und Friedhofsamtes der Stadt Pirmasens, hat die Planungen hinsichtlich der Gestaltung des Obersimter Dorfplatzes in der jüngsten Ratssitzung vorgestellt, die die Anforderungen für die Förderung erfüllen. Dass das Projekt aus dem Rat heraus und nicht von den Bürgern geplant werde, stieß bei Hartmut Hofmann, dem CDU-Fraktionsvorsitzenden, auf Kritik. Positiv merkte Ortsbürgermeisterin Silke Rink an, dass die Frist für die Fertigstellung von der Kreisverwaltung vom 15. Oktober auf 31. Januar 2025 verlängert wurde.

Der Platz, der derzeit sehr dunkel und vermoost erscheint, soll aufgehellt werden. Ob der inaktive Brunnen reaktiviert werden kann, ist noch nicht entschieden. Zwei Sportgeräte sollen im Schatten aufgestellt werden: Ein Rudergerät und ein Tretrad, das im Sitzen zu betätigen ist, soll für sportlichen Schwung sorgen. Wem es reicht, anderen beim Sport zuzusehen, kann es sich auf einer Bank mit Tisch bequem machen. „Der Platz wird aufgewertet“, stellte Jankwitz fest. Das Eseldenkmal, als Wahrzeichen der Gemeinde, soll freigestellt werden. Der Esel soll von Blumen umgeben sein, so dass dem Aspekt „insektenfreundliche Bepflanzung“ genüge getan wird. Dies sei eine der Voraussetzungen für eine Förderung. Angedacht ist eine Wiese mit flachen Stauden und Blumen. „Ich finde den Platz nicht gut, es ist ein nasses, dunkles Eck, das tut dem Spielgeräten nicht gut“, merkte CDU Ratsmitglied Manfred Feibert an. Die komplette Förderung sei auch bei dieser Gestaltungsvariante in Aussicht gestellt worden, informierte die Bürgermeisterin.