Donnerstag, kurz nach 16 Uhr: Wer unvorbereitet war – und das waren die meisten –, dem fuhr ein gehöriger Schreck in die Glieder: Eine neue Sirenenanlage, die auf dem Dach des Bürgerhauses installiert worden war, lieferte einen überaus lauten Nachweis ihrer Leistungsstärke.

Die Anlage dient zunächst als Modellprojekt. Wenn sie sich bewährt, sollen solche Alarmsysteme an mehreren Stellen in Hauenstein und auch in der gesamten Verbandsgemeinde installiert