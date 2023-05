Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Seit sechs Jahren schon heißt es: Der Wertstoffhof in Contwig wird größer und moderner. Jetzt soll es tatsächlich losgehen. Im Juni sollen die Arbeiten vergeben werden. Am Ende lag es noch an einer Genehmigung, weil mehr Regenwasser in den Schwarzbach fließt.

Für die Erweiterung des Wertstoffhofes in Contwig liegen nun alle erforderlichen Genehmigungen vor. Der Landkreis, der den Wertstoffhof erweitern wird, bereitet aktuell die Ausschreibung