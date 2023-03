Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Die in der Bergstraße 4 auf einem Hügel stehende Protestantische Kirche wird in diesem Jahr 125 Jahre alt. Deshalb feiern die rund 650 Gemeindemitglieder aus Ruppertsweiler, die zur Kirchengemeinde Münchweiler-Ruppertsweiler mit rund 1700 Protestanten gehören, trotz Corona in kleinerem Rahmen das Jubiläum am kommenden Sonntag, 29. August.

Erforderlich wurde der Bau der Kirche am Ende des 19. Jahrhunderts, weil die frühere, noch aus dem Mittelalter stammende Dorfkirche im Dreißigjährigen Krieg zerstört worden