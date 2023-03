Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Wann das Freibad Contwig in diesem Jahr in die Saison starten wird, steht in den Sternen. Hintergrund sind die Einschränkungen wegen der Corona-Pandemie. Dennoch wird seit einigen Wochen an der Anlage gearbeitet, Rasen gemäht, Hecken geschnitten, Fliesen verlegt. Die Becken bleiben allerdings leer.

„Wir arbeiten, wie wenn wir aufmachen würden“, berichtet Schwimmmeisterin Jutta Döring. Seit Mitte März sind Döring und ihr Team im Einsatz, um das Schwimmbad aus dem Winterschlaf