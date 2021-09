Die Vorsitzende Julia Neumayer und Stellvertreterin Nina Seidens bleiben an der Spitze des Musikvereins Schwarze Husaren Kleinsteinhausen. Sie wurden auf der Jahreshauptversammlung am Donnerstag wiedergewählt.

Neben den beiden Vorsitzenden wurden gewählt: die Beisitzer Erich Gingrich, Jonas Süs und Volker Teuscher, Schriftführer Lukas Seidens, Kassiererin Hanna Sustrath, die Jugendvertreter Christian Süs und Florian Behr, Notenwart Christian Süs, Instrumentenwart Erich Gingrich, Uniformwart Paul Sawall sowie die Kassenprüfer Silke Süs, Helmut Rohr und Volker Teuscher. Das Blasorchester besteht zur Zeit aus etwa 15 Mitgliedern und wird von Erich Gingrich geleitet. Das teilte Schriftführer Lukas Seidens mit.

Geprobt wurde in der Coronazeit so gut wie nicht, und Auftritte hatte der Verein nur zwei: 2020 auf der Kerwe in Ernstweiler und dieses Jahr bei der Benefizveranstaltung der freiwilligen Feuerwehr Bottenbach für Ahrweiler. Proben konnten nur auf der Terrasse des Sportheims des FC Kleinsteinhausen oder im Feuerwehrhaus in Bottenbach stattfinden.

„Obwohl die aktuelle Situation sehr nachdenklich stimmt, freuen sich die Schwarzen Husaren auf das Adventskonzert Anfang Dezember“, schreibt Lukas Seidens. Das Konzert, „sofern es unter den dann geltenden Corona-Bestimmungen stattfinden kann, soll in der katholischen Kirche in Großsteinhausen zu einer kurzen unbeschwerten Verschnaufpause bei schönen Weihnachtsmelodien einladen“.