Am Montag, 30. August, beginnt das neue Schuljahr 2021/22. Familien, die das Angebot der Schulbuchausleihe nutzen möchten, mussten entweder im Frühjahr einen Antrag auf Lernmittelfreiheit stellen, oder sich im Elternportal für die entgeltliche Schulbuchausleihe anmelden.

Die Ausgabe der Schulbücher an diejenigen, die an der Schulbuchausleihe teilnehmen, erfolgt von Mittwoch, 25. August, bis Donnerstag, 26. August, 8 Uhr bis 16 Uhr, und am Freitag, 27. August, 8 Uhr bis 12 Uhr.

Für die Grund- und Realschule plus Vinningen, die Integrierten Gesamtschulen in Contwig, Thaleischweiler und Waldfischbach-Burgalben erfolgt die Ausgabe in der Integrierten Gesamtschule Thaleischweiler.

Die Schulbücher für Schüler der Berufsbildenden Rodalben werden am Mittwoch, 1. September, in der Schule ausgegeben.

Vor den Schulferien wurden die Ausgabescheine in den Schulen verteilt, diese sind bei der Ausgabe vorzulegen. Falls die Bücher nicht persönlich abgeholt werden können, kann auch eine andere Person bevollmächtigt werden, die dann den Ausgabeschein und die Vollmacht vorlegen müsste.

Rückfragen können per E-Mail an schulen@lksuedwestpfalz.de oder telefonisch unter 06331/809-548 oder -549 geklärt werden.