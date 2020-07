Der Landkreis als Schulträger hat zwei Ausgabestellen für die Schulbuchleihe eingerichtet: In Thaleischweiler-Fröschen und Dahn können die Bücher Mitte August abgeholt werden.

In der Integrierten Gesamtschule Thaleischweiler-Fröschen bekommen nicht nur die dortigen Schüler ihre Bücher, sondern auch diejenigen, die die Gesamtschulen in Contwig und Waldfischbach-Burgalben, die Realschule plus Rodalben sowie die Grund- und Realschule plus in Vinningen besuchen. Die Schulbücher für das Otfried-von-Weißenburg-Gymnasium Dahn, die Realschule plus Dahn, sowie die Realschule plus in Hauenstein können im Dahner Schulzentrum abgeholt werden. Abholzeiten sind am Mittwoch, 12. August, 8 bis 16 Uhr; Donnerstag, 13. August, 8 bis 17 Uhr, und am Freitag, 14. August, 8 bis 12 Uhr. Die Bücher für die Schüler der BBS Rodalben werden am Mittwoch, 19. August, in der Schule ausgegeben.

Wer Bücher abholt, muss laut Kreisverwaltung die Schutzvorschriften beachten. Gesichtsmasken und Abstand zu anderen sind Pflicht. Zudem wird empfohlen, einen eigenen Kugelschreiber mitzubringen. Eltern oder volljährige Schüler, die an den Ausgabeterminen keine Zeit haben, können einem anderen dafür eine Vollmacht erteilen. Der Bevollmächtigte braucht auch den Abholschein. Übrig gebliebene Bücher gehen zurück an die Kreisverwaltung und können dort nach Terminvereinbarung abgeholt werden: Referat Z/06, Unterer Sommerwaldweg 40-42 in Pirmasens.