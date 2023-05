Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Farbe in die Welt bringen, das ist die Mission, der sich Carl Kenz verschrieben hat. Der Künstler, der in der Region Kaiserslautern lebt, ist dort aber nach eigenen Aussagen nur gelandet. Geboren wurde er, sagt Kenz über sich selbst, auf dem Mars. Farbe, verbunden mit vielen Intensionen, hat Kenz jetzt an die Integrierte Gesamtschule in Thaleischweiler-Fröschen (IGS) gebracht.

Genauer gesagt wurde die Farbe in den Aufenthaltsraum der Oberstufe gebracht. Wer hier künftig in Pausen und Freistunden seine Zeit verbringt, etwas trinkt, gemeinsam lernt, einfach chillt, kann