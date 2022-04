Der Bau des neuen Contwiger Kindergartens soll ab Mai fortgeführt werden. Eigentlich sollten schon seit einem Jahr Kindergartenkinder fröhlich im und ums Gebäude spielen und toben. Seit 2020 gilt jedoch Baustopp. Grund: Schimmel.

„Es geht endlich weiter. Zwar nicht in dem Tempo, das ich gerne hätte, aber es geht weiter“, sagt die Contwiger Bürgermeisterin Nadine Brinette im RHEINPFALZ-Telefongespräch. Seit 2020 ruht die Kindergarten-Baustelle in der Maßweilerstraße. Baugutachten wurden eingeholt, Beweise gesichert.

Die Meldung, dass der Bau des Kindergartens gestoppt werden musste, kam vor zwei Jahren mehr als überraschend. Und es scheint, als würde das Thema Schimmel Contwig wie ein Quälgeist verfolgen. Erst wurde Schimmel in der Grundschule entdeckt, dann im Kita-Neubau und später sogar im Stambacher Kindergarten. Weil aber bereits Kindergartenkinder für einen Platz in der Maßweilerstraße angemeldet waren, wurde kurzerhand das Rathaus zum Kindergarten umgebaut. Dafür wurde sogar ein zweiter Fluchtweg angebaut (Kosten 13.000 Euro), eine Rauchmeldeanlage musste her (1500 Euro) und Treppenabsturzsicherungen (insgesamt 5000 Euro). Die Kindergarten-Möbel, die ins Rathaus gebracht worden sind, sollen irgendwann in das Gebäude in der Maßweilerstraße umziehen.

Dach wird noch mal neu gebaut

Wie geht es jetzt weiter? Laut Brinette muss der Schimmel selbstredend aus dem Gebäude raus. Das Dach werde dazu noch mal abgebaut und neu errichtet. Der Gemeinderat spricht am Donnerstagabend (19 Uhr, Sportheim des SC Stambach) über das Dach, nachdem der Architekt die Kosten hierfür berechnet hat.

Die Causa Kindergarten wird weitergehend vor Gericht verhandelt. Viel will Brinette dazu nicht sagen. Wohl geht es in der Verhandlung jedoch darum, wer Schuld an der Misere ist und wer die Mehrkosten zahlt: der Bauherr, also die Gemeinde Contwig, oder der zuständige Architekt. Wie viel teurer der Kindergarten-Neubau wird, lasse sich noch nicht sagen.