Der SC Stambach hat in seiner Gruppe der Fußball-B-Klasse in der abgelaufenen Saison die anderen Mannschaften hinter sich gelassen. Grund für eine zünftige Meisterfeier im Zelt am Sportplatz, bei der nicht nur die Fußballer des Vereins für den Aufstieg gefeiert wurden, sondern auch langjährige Vereinsmitglieder für ihre Verdienste ausgezeichnet wurden.

Der Vorsitzende Emil Stöckle musste auf der Festzeltbühne mit Unterstützung von Sepp Reich und Bernd Sefrin sowie „Vorstandsassistentin“ Jana Sefrin viele Hände schütteln und Urkunden überreichen. Aber auch er selbst wurde wie drei weitere Vereinsmitglieder ausgezeichnet, und zwar von Wolfgang Hunsicker im Namen des Südwestdeutschen Fußballverbandes (SWFV). Hunsicker sprach von Stöckle als „Rückgrat des Sportclubs“ und zeichnete ihn sowie Damenmannschaftstrainer Udo Entenmann, AH-Spieler und langjähriges Vorstandsmitglied Josef Reich sowie die seit mehr als 40 Jahren im Verein engagierte Kassenwartin Gertrud Reichert jeweils mit silbernen Ehrennadeln aus.

Weitere Ehrungen

Goldene Vereins-Ehrennadeln: Bernd Auer, Thomas Broschart, Erich Erdmann, Peter Maurer, Hans Müller, Sascha Müller, Carsten Reichert, Frank Reichert, Hermann Schlachter, Jürgen Schlachter, Michael Semar, Werner Semar, Matthias Vogel und Ralf Ziehl.

Silberne Vereins-Ehrennadeln: Sven Bioneck, Lukas Carbon, Fabio Ebersoldt, Doris Erdmann, Lukas Erdmann, Peter Ernst, Andreas Freyler, Mathias Freyler, Michael Freyler, Dieter Fuchs, Christian Gab, Dieter Grundmann, Christophe Haury, Walter Herve, Doris Hoffmann, Markus Hornung, Stefan Kehl, Günter Kofer, Michael Kölsch, Tim Lehmann, Daniela Reichert, Markus Rothhaar, Mathias Scharff, Gunter Scherer, Bernd Sefrin, Heiko Siebert, Volker Stephan, Stefan Stöckle, Steffen Wagner, Bernd Weber, Dominik Wolfram, Eric Wolfram.

70 Jahre Mitgliedschaft: Klaus Buchmann, Edwin Lehmann, Egon Schlachter, Rudi Schlachter, Wolfgang Schlachter und Edmund Vogel.

60 Jahre Mitgliedschaft: Paul Bärmann, Willi Bärmann, Fritz Brand, Karl Knöller, Harald Marx, Manfred Mächtel, Edmund Müller, Wilhelm Ohlinger, Hans Schlachter, Arnold Sefrin, Paul Vogel und Karl Wagner.

50 Jahre Mitgliedschaft: Hans-Jürgen Durez, Wolfgang Gießen, Peter Krencil Gregor Hüther, Franz Leisinger, Gernot Michel, Josef Reich, Erich Stöckle.

40 Jahre Mitgliedschaft: Gottfried Büffel, Klaus Eickstädt, Gertrud Reichert, Udo Entenmann, Barbara Stöckle, Norbert Sefrin, Emil Stöckle, Gerhard Stöckle.

30 Jahre Mitgliedschaft: Andreas Kehl, August Fiebe

20 Jahre Mitgliedschaft: Thorsten Hammerschmidt, Jürgen Heinz, Otto Heinz, Uwe Lehmann, Bernd Hoffmann, Roland Schmidt, Johannes Schneider, Elisabeth Stöckle.