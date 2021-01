So viele Spender wie schon lange nicht mehr kamen am Montag nach Contwig in die Gesamtschule zum Blutspendetermin: über 100. Das teilte Kai Harstick, Vorsitzender des DRK Contwig, mit. Zu den treuen Stammspendern, darunter ein Spender aus Stuttgart, kamen 18 Erstspender. „Contwig zeigte am Montagabend mal wieder, was möglich ist“, freut sich Harstick in Anlehnung an den Slogan „Zeig, was in Dir steckt, und spende Blut“, mit dem das Rote Kreuz um Blutspender wirbt.

Wegen der Corona-Auflagen war die Aktion als Einbahnstraße im Kreisverkehr aufgebaut, und es standen mehr Ruheliegen zur Verfügung. Ohne die Auflagen hätten noch mehr Leute gespendet: „Wir mussten sogar einige Spenden-Willige an diesem Abend aus verschiedenen Gründen ablehnen. Da sie nicht angemeldet waren und ansonsten das Hygienekonzept nicht hätte weiter umgesetzt werden können.“

Das DRK ehrte an dem Abend auch regelmäßige Blutspender: Petra Kristina Dupré, Sukanya Felder, Stefanie Birgit Geßner, Karl-Heinz Müller, Andreas Harald Reinheimer und Christiane Schneider für 25 Spenden, Jürgen Spenler für zehn. Die Blutspendebeauftragte Rita Clemens wurde „für ihr umsichtiges Handeln und ihren beispielhaften Einsatz für die Blutspende“ geehrt.