Brechend voll mit Menschenmassen war am Samstagabend die Bahnhofstraße beim Contwiger Dorffest.

Nach vier Jahren Pause gierten nicht nur die Vereine und Helfer an ihren 13 Ständen, etliche Schausteller, Kirmesstand- und Karussellbetreiber auf das Fest. Auch die Besucher kamen und hatten Feierlust, Durst und Hunger mitgebracht. Bereits um 19 Uhr am Samstagabend, also nur zwei Stunden nach der Eröffnung mit Fassanstich durch Ortsbürgermeisterin Nadine Brinette, mussten beispielsweise die Straußbuben, die sich Nawwelbacher Kerbenissjer nennen, an ihrem Stand schon zum dritten Mal ihr 20 Liter fassendes Behältnis mit Daiquiri neu füllen. Aber auch antialkoholische Getränke und natürlich Bier waren sehr gefragt ob der Hitze.

Brechend voll mit Menschenmassen war am Samstagabend die Bahnhofstraße. Foto: Moschel Die Vereine hatten 13 Stände aufgebaut. Foto: Moschel Heiß war es. Foto: Moschel Es war das erste Dorffest seit vier Jahren. Foto: Moschel Gedränge wie beim Stadtfest. Foto: Moschel Auch Schausteller waren dabei. Foto: Moschel Der Eingang zum Fest. Foto: Moschel Treffpunkt Dorfbrunnen. Foto: Moschel Die Tische und Bänke waren voll besetzt. Foto: Moschel Schirme spendeten etwas Schatten. Foto: Moschel Foto 1 von 10

Auf den Bühnen spielten Memphis Selinger, alleine mit seiner Gitarre und seiner Stimme, sowie die Jungs von Celebrate! Music 4 You. Das Publikum war, wie es sich für ein Dorffest gehört, gemischt, von Jung bis Alt, Contwiger, Stambacher und Auswärtige. Die ausgelassene Stimmung bei bester Feierlaune tat vielen Besuchern sichtbar gut.

Der Sonntag stand im Zeichen der Familie mit dem Zauberer Kalibo, dem FCK-Maskottchen Betzi, Kinderschminken und Glitzertattoos, Frühschoppen mit Weißwurst und Musik der Musikfreunde Contwig, Mittagessen und Auftritten der Kinder aus den vier Kindergärten und Line-Dance der VT Contwig. Für den Abend ist als Schlusspunkt ein großes Feuerwerk angekündigt.

Die Contwiger Bahnhofstraße ist wegen des Abbaus am Montag noch bis 12 Uhr für den Verkehr gesperrt.