Unsere sechste und letzte Sommertour führt uns am kommenden Mittwoch in die Verbandsgemeinde Hauenstein. Dort starten wir in Schwanheim zum bekannten Aussichtsfelsen Hühnerstein. Anmeldungen sind noch am Montag möglich.

Der Hauensteiner Verbandsbürgermeister Patrick Weißler hat eine abwechslungsreiche Route zusammengestellt, mit Geschichte, Kultur und Natur. So wird die Gruppe ein Stück weit auf dem sogenannten Kiwi-Pfad laufen, der an das Schicksal einer australischen Fliegerbesatzung im Zweiten Weltkrieg erinnert. Pfälzer Hütten-Kultur liegt am weiteren Wegesrand: An gleich zwei Hütten führt die Strecke vorbei, an der Wasgauhütte und dem Wanderheim Dicke Eiche.

Gewandert wird natürlich auch. Und zwar zum knapp 460 Meter hohen Hühnerstein, einem der bekanntesten Aussichtsfelsen in der Region Hauenstein, gelegen am Premiumwanderweg Hauensteiner Schusterpfad zwischen Schwanheim und Hauenstein. Wer dort das berühmte Rundum-Panorama genießen will, der muss zuvor ein wenig klettern – eine Leiter zwölf Meter hoch zum Aussichtspunkt auf dem Felsen.

Von der Höhe geht es wieder zurück zur Wasgauhütte und dann zum Parkplatz.

Anmeldung

Wer an der kostenlosen RHEINPFALZ-Sommertour am Mittwoch, 25. August, ab 10 Uhr teilnehmen möchte, kann sich noch am Montag, 23. August, zwischen 10 und 16 Uhr anmelden unter Telefon 06331/8004-34 oder per E-Mail an redpir@rheinpfalz.de. Die Tour ist etwa acht bis zehn Kilometer lang und nicht barrierefrei. Der genaue Treffpunkt wird noch bekanntgegeben. Die Teilnehmer müssen nachweislich geimpft, getestet oder genesen sein.