Reifenberg möchte auf dem Friedhof weitere Bestattungsmöglichkeiten anbieten, darunter auch Baumbestattungen und anonyme Rasengräber für Särge.

„Ich möchte niemanden verlieren“, begründete Bürgermeister Pirmin Zimmer in der Ratssitzung am Donnerstag diese Absicht. Jeder Reifenberger sollte die Möglichkeit haben, hier so bestattet zu werden, wie er es möchte – „außer Seebestattung“.

Es gebe bereits vier Anfragen von Leuten, die sich nicht verbrennen lassen möchten, aber ihren Sarg ohne Grabplatte, ganz anonym in der Erde bestatten lassen möchten. Außerdem könne man am Baum rechts in der Nähe des Eingangs die Möglichkeit für Baumbestattungen schaffen. Dann werden die Urnen rund um den Baum eingelassen, ohne dass erkennbar ist, welche Urne wo liegt.

In den Urnenstelen ist nur noch eine Kammer frei, weshalb der Rat in der nächsten Sitzung über den Kauf einer weiteren Stele beraten soll. Der Rasen bei den Urnengräbern hinten rechts, wo früher die Kindergräber waren, soll begradigt werden.