Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Die erste barrierefreie Bushaltestelle in Käshofen soll in der Ringstraße gebaut werden, nicht bei den Pfalzwerken an der Abzweigung Richtung Homburg, wie im Nahverkehrsplan vorgesehen.

Im Juni 2018 hatte der Kreistag den dritten Nahverkehrsplan beschlossen, mit dem der Plan aus dem Jahr 2008 fortgeschrieben wurde. In diesem ist als ein Ziel die vollständige Barrierefreiheit des Öffentlichen