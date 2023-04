Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Die Hütte des Schwanheimer Pfälzerwald-Vereins (PWV) ist eine der wenigen in der gesamten Pfalz, die einen Imbiss für die Wanderer anbieten. Nach Auskunft des PWV-Hauptvereins in Neustadt gibt es nur noch in St. Martin eine Hütte mit einem Imbissangebot. Auch die Dahner PWV-Hütte im Schneiderfeld hat zu. Es lohne sich derzeit nicht, heißt es dort.

„Das ist einfach unwirtschaftlich“, begründet Martin Stüve, der Vorsitzende des Dahner PWV, einem der größten im Landkreis, den Verzicht auf einen Imbiss