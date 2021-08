Eine Propellermaschine des Typs Piper Aircraft PA-28-245 musste am Donnerstag gegen 10.50 auf einem Wiesenstück zwischen dem Offsteiner- und Heidelbingerhof notlanden.

Wie die Polizei berichtet, startete die Maschine kurz zuvor am Zweibrücker Flughafen, wollte zum Flugfeld Pottschütthöhe fliegen. Kurz nach dem Start stellte der 26-jährige Pilot jedoch einen Leistungsverlust am Motor fest und steuerte seine Maschine gen Boden. Am Flugzeug entstand ein Sachschaden von rund 5000 Euro, verletzt wurde niemand. Ob auf dem Wiesengrundstück ebenfalls ein Schaden entstanden ist, werde nach Abtransport der Maschine geklärt.