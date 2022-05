Der Schwimmbadbesuch in Contwig wird in der bevorstehenden Saison nicht teurer. Die Eintrittspreise bleiben unverändert, allerdings soll sich 2023 grundlegend etwas ändern.

Eigentlich, so berichtete Bürgermeister Björn Bernhard (CDU) in der Sitzung des Verbandsgemeinderates Zweibrücken-Land am Mittwoch, 4. Mai, sei für 2022 „eine Erhöhung geplant“ gewesen; zudem habe das Ticketangebot „verschlankt“ werden sollen. „Derzeit wird aber alles teurer, so dass wir, in Absprache mit den Fraktionen, gesagt haben, dass wir noch ein Jahr warten.“ Die Verwaltung überarbeitet derzeit mit Experten der Hochschule Kaiserslautern die Eintrittspreise sowie das Angebot an Tickets. „Wir haben festgestellt, dass wir zu viele unterschiedliche Tickets anbieten“, sagt Bernhard. Das sei, mit Blick auf die künftig möglichen Onlinebuchungen, sehr kompliziert. „Wir wollen das einfacher machen“, daran werde mit Leuten der Hochschule gearbeitet.

In der Tat listet die Homepage der Verbandsgemeinde für das Warmfreibad Con Aqua mehr als ein Dutzend unterschiedliche Eintrittspreise auf, darunter einige Mehrfachkarten-Angebote. Diese bleiben vorerst aber unangetastet. Ein Erwachsener zahlt für einen Tag drei Euro, Jugendliche bis 16 Jahre zwei, Kinder unter vier Jahren haben freien Eintritt. Die Entscheidung fiel einstimmig.