Wer in Waldfischbach-Burgalben ab Oktober Briefe und Pakete aufgeben oder Briefmarken erwerben möchte, der muss an den Bahnhof in Waldfischbach-Burgalben fahren. Dort wird die Postfiliale in den Räumen der ehemaligen Schalterhalle der Bahn neu eingerichtet.

Der Postbetrieb startet am 1. Oktober. Zunächst in Eigenregie der Post AG. Nach derzeitigen Planungen übernimmt ab November die GHG Pfalzblick im ASB GmbH (ASB), die Eigentümerin des Gebäudes