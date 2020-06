Die Freude bei den Bewohnern des Seniorenparks war groß, als am Montagvormittag von draußen der Klang zweier Trompeten zu hören war.

Karen Schreckegast-Humm und Jörg Krisat, beide sind studierte Orchestermusiker und spielen im Landespolizeiorchester, unternahmen vor der Tür eine musikalische Reise durch die Schlagerwelt von „Die Gedanken sind frei“ über Udo Jürgens Evergreen „Aber bitte mit Sahne“, dem Comedian-Harmonists-Hit „Wochenende und Sonnenschein“ bis „Ich weiß nicht, was soll das bedeuten“.

Einen besonderen Moment erlebten die Zuhörer, als die Musikerin einen Luftballon in die Luft steigen ließ, versehen mit Wünschen der Senioren, nach dem Lied „Kauf dir einen bunten Luftballon“. „Wir wünschen uns, unser Elternhaus noch einmal zu sehen und unsere Familien und gesund zu bleiben“, so lauteten drei Wünsche. Am Ende sangen die Zuhörer gemeinsam das Loreleylied.

Die Idee zu solchen Auftritten reifte, als ein Kollege des Orchesters seiner pflegebedürftigen Mutter ein Ständchen spielte, erzählte die Musikerin. „Wir dürfen seit Corona keine öffentlichen Auftritte machen, und schnell waren wir uns einig, dass wir uns in Zweiergruppen aufteilen, um möglichst vielen Menschen eine kleine musikalische Freude in diesen schweren Zeiten zu bereiten.“ In voller Besetzung umfasst das Orchester 38 Musiker. Während die meisten Senioren den Klängen mit Abstand in der großen Empfangshalle lauschten, ließ es sich der 92-jährige ehemalige Bundeskriminalbeamte Alfred Moog nicht nehmen, seinen Kollegen von der Landespolizei im Freien zuzuhören. „Eine sehr schöne Geste der rheinland-pfälzischen Polizei“, freute sich der rüstige Senior.