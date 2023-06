Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Erheblichen Ärger hat sich ein 37-jähriger Mann aus der Verbandsgemeinde Hauenstein im April eingehandelt. Er soll nicht nur betrunken nach Pirmasens und zurückgefahren sein. Auf dem Rückweg soll er angehalten, eine Pistole auf einen Mann in einem Garten gerichtet und gedroht haben: „Ihr Kakerlaken, ich mach’ euch kaputt“. Ein Gutachten entlastet ihn nur zum Teil.

Die Staatsanwaltschaft legt dem Mann zur Last, er sei am 17. April um 18 Uhr betrunken zu seiner Freundin in Pirmasens und kurz vor 19 Uhr wieder zurückgefahren. Dabei habe er noch