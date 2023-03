Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Der Ukrainekrieg hat zu einer Energiekrise geführt. Und er hat der Frage, woher und wie wir künftig unsere Energie beziehen, neue Brisanz verschafft. Norbert Meyerer, CDU-Mitglied im Hauensteiner Verbandsgemeinderat, spricht sich deshalb für den Bau von Windrädern im Pfälzerwald aus.

„Letztlich wird Wasserstoff als Energieträger übrig bleiben. Der Mensch hat in den letzten 200 Jahren alles restlos ausgeplündert, was wir an Energie haben. Um den letzten