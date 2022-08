Wer den Rad- und Wanderweg von Erlenbach nach Busenberg geht, stößt nur wenige hundert Meter hinter Erlenbach, versteckt hinter zwei Fischteichen, auf eine kleine alte Kapelle im Wiesengrund, die St. Gertraud-Kapelle. Einmal im Jahr pilgern fromme Menschen zu diesem mystischen Ort.

Durch die Nähe zu Erlenbach ist man geneigt, die Kapelle diesem Dorf zuzuordnen. Tatsächlich befindet sie sich schon auf der Gemarkung Busenberg und gehört zur dortigen Kirche. Eine der wenigen erhaltenen Kapellen-Urkunden berichtet von einer Gerichtsverhandlung vom 11. Dezember 1548. Hierbei ging es um einen Streit über das Eigentum an der Kapelle zwischen Hans Heinrich Graf von Leiningen, Eigentümer von Burg Lindelbrunn und Vorderweidenthal, und Junker Chon Eckbrecht von Dürkheim, dem Eigentümer von Burg Drachenfels und Busenberg. Junker Chon konnte nachweisen, dass die Kapelle auf seinem (Busenberger) Grund und Boden liegt und von seinen Eltern, nämlich dem „Schwartzen Hertwig“ gestiftet worden sei. Aus diesem glaubhaften Einwand des Junkers erschließt sich auch das Baudatum. Demnach hat sein Vater, Hertwig Eckbrecht von Dürkheim, genannt „der Schwarze“, die Kapelle bei Erlenbach um das Jahr 1440 errichtet.

Abmarsch um 18 Uhr

Seit vielen Jahren pilgern die Menschen aus Busenberg und Umgebung an Maria Himmelfahrt zur Kapelle, wo auch von früheren Wunderheilungen berichtet wird. In diesem Jahr findet die Wallfahrt am heutigen Dienstag statt. Die Pilger treffen sich um 18 Uhr mit Pfarrer Thomas Becker am oberen Parkplatz beim Weißensteiner Hof. Die Prozession führt dann übers Feld zur Kapelle, wo Pfarrer Becker gegen 18.30 Uhr den Gottesdienst halten wird.

Es gibt eine Mitfahrgelegenheit um 18.15 Uhr am Dorfplatz Busenberg, im Anschluss eine Einkehrmöglichkeit im Weißensteiner Hof.