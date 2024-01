Die Contwiger Ortsgruppe des Pfälzerwaldvereins hat am Sonntag ihr Winterfest gefeiert. Neben Rück- und Ausblick des Vorsitzenden Paul Semar standen auch Ehrungen treuer Wanderer auf der Agenda.

An 22 geplanten Wanderungen haben die Pfälzerwäldler aus Contwig im vergangenen Jahr teilgenommen, zweimal davon waren die Wanderer mit dem Bus unterwegs. „Im vergangenen Jahr war die Länge einer Wanderung im Durchschnitt neun Kilometer, die durchschnittlich von 23 Personen zurückgelegt wurden. Insgesamt wurden 4121 Kilometer erwandert“, zitierte Semar die Statistik. „All diese Zahlen zeigen uns, dass das Interesse an unseren Wanderungen groß ist, und wir weiterhin planen können“, so der Vereinsvorsitzende.

Die meisten Wanderungen im Jahr 2023 legte er selbst mit 21 Teilnahmen zurück, gefolgt von Gerd Münch mit 19 Wanderungen und Hubert Reischmann mit 18 Teilnahmen. Der Verein ehrt Wanderer gesondert, wenn die Zahl der mit dem PWV zurückgelegten Wanderungen eine 100er-Zahl überschreitet. Dieses Ziel hat 2023 Daniela Bernecke erreicht, sie bekam die Vereins-Ehrennadel. Weiterhin wurden auch viele Besitz-Urkunden verliehen. Diese erhalten Personen, die neunmal und mehr an einer vom PWV geführten Wanderung im vergangenen Jahr teilgenommen haben und die Anzahl der Besitzurkunden werden über die Jahre gezählt.

Für 2024 hat der Verein 20 nicht so schwere Touren geplant. „Viele interessante Wanderungen in der Pfalz, im Saarland und im Allgäu stehen im Wanderplan“, berichtete Semar. Die Jahreshauptversammlung startet am Aschermittwoch mit einem Heringessen, nächster Treff ist beim Umwelttag Mitte März, bei dem die Helfer traditionell den Radweg vom Ortsanfang bis nach Falkenbusch von Unrat säubern.

Ehrungen

Geehrt wurden für 27-maliges Erreichen des Wanderziels Paul Semar und Walter Schönenberger, 25 Mal hat Gertrud Semar das Ziel erreicht und 22 Mal Hubert und Ursula Reischmann. Karl Keller (18), Gerd und Christa Münch (je 13), Bernd und Hanni Theisohn (neun), Franz Bernecke (sieben), Birgit und Hans Geßner (fünf), Daniela Bernecke (vier), Heidi Durez und Beate Bärmann ( zwei) und Roland und Piller, Elfi Müller und Franz Paul (einmal) wurden ebenfalls ausgezeichnet.