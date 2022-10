Am Mittwoch bietet der Pfalzdampf als Abschluss der Jubiläumsfahrten eine besondere Fahrmöglichkeit: Mit der Pendelfahrt Dahn-Wilgartswiesen-Dahn um die Mittagszeit können auch Schüler an diesem Tag auf den Zug umsteigen.

Am Vormittag erreicht der Dampfzug aus Neustadt (Abfahrt um 8.45 Uhr) und Landau (Abfahrt um 9.19 Uhr) das Dahner Felsenland gegen 10.30 Uhr. Die anschließenden Pendelfahrten bieten viele Möglichkeiten, um den Zug zu nutzen. So startet der Zug beispielsweise in Hauenstein um 13.28 in Hauenstein-Mitte in Richtung Dahner Tal. Am Bahnhof Dahn geht es um 13.50 (und um 15.43 Uhr) weiter nach Bundenthal-Rumbach oder um 12.25 Uhr (15.05) nach Hinterweidenthal.