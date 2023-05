Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Wer im Sommer aus Richtung Rieschweiler-Mühlbach nach Rodalben und Waldfischbach-Burgalben fährt, muss auf dem Rückweg in Thaleischweiler-Fröschen mit Umleitungen und Verkehrsbehinderungen rechnen: In der Hauptstraße – die Einbahnstraße, die an der Verbandsgemeindeverwaltung vorbeiführt – werden neue Leitungen und Anschlüsse verlegt.

Die Hauptstraße ist der höher liegende Teil der Ortsdurchfahrt, der als Einbahnstraße in Richtung Rieschweiler-Mühlbach führt. Die Strecke, auf