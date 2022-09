Nass vom Regen zuvor, aber glücklich starteten am Freitagnachmittag pünktlich um 17.30 Uhr die Zugteilnehmer des Contwiger Kerweumzuges am Freibadparkplatz.

Mit Musik, zu Fuß und auf mehreren Wagen zogen die Straußbuben und -mädchen, die sich „Nawwelbacher Kerwenissjer“ nennen, zusammen mit etlichen Vereinen und Initiativen vom Freibad bis zum Sportplatz der SV Palatia. Die Jugend der Fußballer war dann auch nach dem Traktor mit Ortsbürgermeisterin Nadine Brinette die erste große, komplett rote Fußgruppe des Umzugs.

Hatte es bis kurz vor dem Kerweumzug noch geregnet, kam wie auf Bestellung beim Start die Sonne hinter den Wolken hervor. So waren die meisten Umzugsteilnehmer zwar nass, was aber der guten Stimmung keinen Abbruch tat. Abgesichert von der Feuerwehr, die auch die Ortsdurchfahrt komplett für den Verkehr gesperrt hatte, bewegten sich die DLRG-Fußgruppe, die Fußballer, der FCK-Fanclub „Höllenfeuer“, die Fußgruppe des Humoristischen Fastnachtsvereins Contwig-Zweibrücken, die Radsportler „Contwiger Luftpumpen“, die Angelfreunde Contwig, die Musikfreunde Contwig und auch die Mitglieder des Gesangvereins Liederkranz sowie des Hundesportvereins RSV 2000 und eine Fußgruppe der evangelischen Kirche und des Kindergartens auf der kilometerlangen Strecke, die gesäumt war von Schaulustigen. Den letzten Kerweumzug in Contwig gab es 2018. Am Sonntag hielt schließlich David Betz die Kerwerede am Sportheim, unterstützt von den anderen 18 Straußbuben und -mädchen.