In den Herbstferien wird im Landkreis Südwestpfalz für Schüler der Klassenstufen eins bis acht eine Herbstschule an drei Standorten angeboten. Wie Landrätin Susanne Ganster informierte, sind für das kostenlose Angebot noch Plätze frei. Eine Anmeldung ist bis Donnerstag möglich.

Insgesamt stehen laut Ganster in den Ferienwochen vom 12. bis 16. Oktober und vom 19. bis 23. Oktober 210 Plätze zur Verfügung. Für Schüler der Klassenstufen eins bis vier wird die Herbstschule an den Grundschulen Dahn und Thaleischweiler-Fröschen angeboten, am Schulzentrum in Dahn und der Integrierten Gesamtschule Contwig werden Schüler der Klassenstufen fünf bis acht betreut.

Die Sommerschule, zu der sich 200 Teilnehmer angemeldet hatten, war noch an Standorten in allen sieben Verbandsgemeinden des Kreises durchgeführt worden. In den Herbstferien habe man sich für eine Konzentration des Angebotes entschieden. Sie wisse, dass das für die Eltern zum Teil weitere Fahrtwege bedeutet, sagte Ganster, zumal keine Schulbusse eingesetzt werden. Allerdings war die Nachfrage in den Sommerferien nicht allzu groß. Außerdem gibt es eine neue Vorgabe des Landes, wonach die Ehrenamtlichen, die die Kinder betreuen, eine Gruppe möglichst zu dritt und nicht alleine übernehmen sollen. „Wir haben uns also angeschaut, wo gab es die größte Nachfrage, und wo hatten wir auch ausreichend Ehrenamtliche“, erläuterte Ganster. Die Gruppe der Freiwilligen setze sich aus zwei Lehramtsstudenten und 16 Abiturienten zusammen. Unter den Schülern, die täglich von 9 bis 12 Uhr betreut werden, gebe es Kinder mit Migrationshintergrund oder Beeinträchtigung. Es sei also keine leichte Aufgabe, weshalb es sinnvoll sei, pro Gruppe stets zwei oder drei Ehrenamtliche einzuteilen.

Bislang sind 55 Plätze vergeben. Wer sein Kind noch anmelden möchten, kann das bis Donnerstag unter Telefon 06331/809159 oder auf der Homepage des Kreises tun.