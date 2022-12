Schülerinnen und Schüler aus verschiedenen Verbandsgemeinden des Landkreises Südwestpfalz werden am Samstag, 21. Januar, um 17 Uhr erstmals in der wiedergenutzten katholischen Kirche St. Ludwig in Ludwigswinkel zu Gast sein.

In mancher Hinsicht mag es ein ganz typisches Musikschulkonzert durch unterschiedlichste Stilrichtungen und Epochen werden. Es spannt den Bogen von solistischen Beiträgen, über Klaviermusik für zwei, vier und sechs Hände bis zu kleinen Ensembles und einem ganzen Trompetenorchester.

Eher ungewöhnlich ist die erstmalige Verbindung eines Neujahrskonzerts mit dem Auftakt zu einem Konzertjahr anlässlich eines kleinen Jubiläums. Die Kreismusikschule Südwestpfalz feiert im kommenden Jahr auch mit vielen weiteren kleinen Konzerten in neuen Spielstätten ihr 45-jähriges Bestehen.

Ungewöhnlicher Konzertort

Am reizvollsten wird für die jungen Musikerinnen und Musiker der Konzertort in Ludwigswinkel selbst sein. Denn mit Ausnahme des Kulturzentrums Alte Kirche in Vinningen, in dem die Kreismusikschule seit über 20 Jahren regelmäßig auftritt, sind die Veranstaltungsorte immer Bürgerhäuser, Ratssäle oder Schulaulen. Diese haben zumeist eine hohe Bühne frontal zum Publikum. Die außergewöhnliche, gänzlich runde Form der katholischen Kirche St. Ludwig, in der die Musiker ganz nah und beinahe inmitten des Publikums stehen, wird für die Musizierenden, deren Lehrer, Eltern und die weiteren Besucher sicher ein ganz besonderes Erlebnis werden.

Der Eintritt zum Konzert am 212. Januar in Ludwigswinkel ist frei. Spenden werden gern für den Erhalt der Kirchenorgel entgegengenommen. Weitere Informationen gibt es online unter www.kreismusikschule-suedwestpfalz.de oder unter Telefon 06331 809 272.